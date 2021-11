Premier gala de l’ADISQ et gala de l’industrie : Klô Pelgag se démarque

L’artiste Klô Pelgag, qui a passé une partie de son enfance au Kamouraska, a remporté plusieurs prix aux deux premiers galas de l’ADISQ : Album de l’année —Alternatif, Album de l’année —Choix de la critique, Collaboration internationale de l’année, Vidéo de l’année, Arrangements de l’année, Mise en scène et scénographie de l’année, Pochette d’album de l’année, Prise de son et mixage de l’année, Script de l’année, Sonorisation de l’année et Réalisation de disque de l’année.

Elle était aussi en nomination comme : Artiste de l’année ayant le plus rayonné hors Québec et Conception d’éclairage et projections de l’année.

Elle pourrait gagner d’autres prix lors du gala présenté à la télévision dimanche, car elle est en nomination dans les catégories suivantes : Auteur ou compositeur de l’année/Auteure ou compositrice de l’année, Interprète féminine de l’année et Spectacle en ligne de l’année —Francophone.