Première défaite des Seigneurs en séries

Les Seigneurs de La Pocatière disputaient vendredi à domicile le troisième match de la série l’opposant aux Prédateurs Carquest. La formation du Témiscouata a rapidement pris les devants 2-0 durant la partie. La Pocatière s’est inscrite au pointage seulement avant la fin de la première période, grâce à un but de Simon-Pierre Rivard. En deuxième période, les Seigneurs ont enregistré un but en avantage numérique, et un autre en désavantage numérique, prenant l’avance 3-2 après deux périodes. La troisième période a assuré la victoire 5-2 à la suite des filets d’Édouard Ouellet et de Gabriel Lizotte. Lors du quatrième match disputé le lendemain, les Seigneurs ont démarré avec un but du capitaine Philippe Pelletier, avant d’enchaîner avec deux autres buts pour mener la marque à 3-0. Les Seigneurs n’ont toutefois pas su préserver cette avance, s’inclinant 5-4 face aux Prédateurs Carquest. Les Seigneurs mènent tout de même la série 3-1. Le cinquième et peut-être ultime match est prévu au Centre Bombardier vendredi à 20 h 30.

Source : Les Seigneurs de La Pocatière