Prendre le Nord présenté à Saint-Jean-Port-Joli

À l’occasion de la Journée internationale de la danse le 29 avril prochain à midi, la compagnie Fleuve | Espace danse organise une projection du court métrage Prendre le Nord au Centre socioculturel Gérard-Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli. La projection sera suivie d’une discussion avec un panel d’intervenants ayant pris part à la réalisation du projet.

Le film de la réalisatrice et chorégraphe Chantal Caron évoque « un temps d’arrêt dans l’univers des oies blanches transcendant le mouvement perpétuel du cycle de la vie ». Le film qui a été présenté en première mondiale au prestigieux Festival International du Film sur l’Art (FIFA) en mars 2022, a récolté jusqu’à maintenant cinq grands prix (Jury Special Award au Film Arte Festival de Madrid, Outstanding Dance Film 2022 au Queens World Film Festival de New York, Mention spéciale du jury au Choreoscope — Barcelona Dance Film Festival, Achievement in cinematography au Wilddogs International Screendance de Calgary, Best sound and music au Experimental Dance & Music Film Festival de Toronto). Il a également été présenté en sélection officielle dans une quinzaine de festivals internationaux et dans plusieurs festivals québécois et canadiens. Le film vient d’ailleurs d’être présenté dans un festival au Népal (Videoskin de Pokhara). En décembre dernier, Chantal Caron a également pu se rendre au Portugal au InShadow Festival de Lisbonne afin de faire la promotion du film.

Le court métrage qui met en vedette 12 interprètes professionnels a été tourné entièrement sur les berges de Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-Roch-des-Aulnaies avec une équipe complète de tournage, à l’été 2019. Chantal Caron et Fleuve | Espace danse tiennent à souligner que sans l’implication d’une équipe dévouée, de collaborateurs hors pair et surtout de précieux bénévoles, la réalisation d’un projet d’une telle envergure demeure impossible. Chantal Caron finalise actuellement son dernier film d’art Marée Noire dont la sortie est prévue pour janvier 2024.

Faisant écho à la thématique du film et au retour des grandes oies de neiges sur le territoire, un encan silencieux mettant en vedette une œuvre originale de l’artiste Stéphanie Robert se déroulera tout au long de l’événement.

Les billets pour cette projection spéciale sont disponibles en ligne en prévente jusqu’au 28 avril. Désirant encourager l’accessibilité à la relève aux arts, la projection sera gratuite pour les enfants âgés de dix ans et moins accompagnés d’un adulte. Précisons que le film comporte des scènes de nudité et que ceux-ci doivent en être avertis. Plus d’informations à fleuve-espacedanse.com.

Source : Fleuve | Espace danse