Quand la musique change des vies

Elle chante, lui également, en plus d’être multiinstrumentiste. Elle est Québécoise, lui Mauricien. À Saint-Alexandre-de-Kamouraska, la musique les a réunis, offrant un tournant inattendu à la carrière de chanteuse de Nathalie, en plus de contribuer à l’enracinement de Michael dans sa communauté d’adoption.

Nathalie Levasseur et Michael Ramdanee se sont trouvés. Chacun un café Tim Hortons à la main, on sent bien que la chimie opère entre les deux. Plus qu’une histoire de caféine, l’Alexandrin d’adoption, employé depuis plus d’un an chez Aliments Asta, et cette Louperivoise également barmaid et infirmière auxiliaire, sont liés par la musique, l’amour de la bonne bouffe et le bonheur du partage. « Un groupe de Mauriciens de Rivière-du-Loup m’a entendue chanter. L’un d’entre eux était pianiste, et il m’a approchée pour me proposer un jam musical avec eux », raconte Nathalie.

Il n’en fallait pas plus pour l’allumer. Curieuse de nature et ouverte aux autres cultures, l’occasion était trop belle pour la laisser passer. Nathalie s’est donc jointe à la bande, et c’est ainsi qu’elle a fait la connaissance de Michael, qui par le biais de la musique faisait son nid tranquillement dans la région. «

À l’île Maurice, tout le monde fait de la musique; ça coule dans nos veines. Là-bas, j’avais déjà été musicien dans un hôtel. En arrivant ici, je ne pensais pas refaire de la musique, mais un jour j’ai assisté à un événement sportif à Saint-Alexandre et j’ai traîné ma guitare. J’ai été repéré par une ressource en immigration de Projektion 16-35 », explique-t-il.

Les opportunités de jouer à des événements interculturels se sont ensuite enchaînées. Pour l’un d’entre eux, tenu à Rivière-du-Loup, le Mauricien a demandé à Nathalie si elle souhaitait chanter. Deux déclics se sont alors produits : Michael s’est dit qu’il devait recréerun band, alors que Nathalie a vu l’opportunité de créer une entreprise événementielle autour du groupe. « Michael et les autres musiciens m’ont amenée à Montréal. C’était une soirée musicale qui devait rassembler une cinquantaine de personnes dans une maison, autant des parents que des enfants. Tout le monde avait contribué au repas, les femmes portaient de belles robes colorées et dansaient. Les enfants jouaient du djembé. C’était incroyable! Je suis tombée littéralement en amour avec leur culture. Et c’est ce qui a motivé l’idée de l’entreprise : tenir des événements où on recrée cette même ambiance », résume Nathalie.

Nath & the Gang roule sa bosse depuis, alliant musique et ambiance festive partout où le groupe se produit. À Sainte-Hélène-de-Kamouraska, récemment, leur rendez-vous a attiré plus de 70 personnes. À Sayabec en Matapédia, leur soirée a ému aux larmes le maire de l’endroit, en plus de séduire les « natifs » qui souhaitaient entendre le groupe jouer davantage de séga, ce genre musical typique de l’île Maurice. « On aime jouer du québécois également. Nathalie nous en a fait connaître, on en écoute et on adore », avoue Michael, comme quoi l’échange culturel n’est pas à sens unique. À preuve, son enracinement se déroule si bien que sa femme et ses enfants s’apprêtent bientôt à le rejoindre à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Nathalie, que ses comparses musiciens appellent affectueusement « Mama », se surprend encore de son côté du pouvoir qu’exerce leur groupe sur le public. Même en répétition, comme l’autre jour dans l’appartement de Michael à Saint-Alexandre, des passants dans la rue ont cogné à la porte, leur demandant de se joindre à eux tellement ils étaient enivrés par ce qu’ils entendaient. « Ils chantent tous, ils se partagent tous les instruments et ils jouent tous à l’oreille, sans partition, et avec une précision que j’ai rarement entendue. Ils sont tout simplement extraordinaires! Jamais je n’aurais cru un jour jouer dans un band composé de musiciens qui habitaient jadis à 24 heures d’avion d’ici. Notre rencontre est un cadeau du ciel », s’exclame Nathalie.

Nath & the Gang se produira au Festival des Générations — Aliments Asta de Saint-Alexandre-de-Kamouraska le 11 août prochain à 18 h. Outre Nathalie Levasseur et Michael Ramdanee, les musiciens attendus sur scène proviendront du Cameroun, de la Guadeloupe et de la Guinée Conakry. Le spectacle promet être un heureux mélange de musique du monde.