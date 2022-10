QW4RTZ à Salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon de La Pocatière et Hydro-Québec présentent le nouveau spectacle du quatuor vocal QW4RTZ, A Cappella Héros, le vendredi 28 octobre à 20 h.

Après plus de dix années d’existence et quatre tournées de spectacles à travers le Canada, QW4RTZ se pose la question : et si la vie nous avait fait prendre d’autres tournants ? C’est cette prémisse, « Et si ? », qui est la bougie d’allumage d’une perte de contrôle ludique où des univers parallèles s’entrechoquent.

Du country au métal, du classique à l’électro, passant par le répertoire pop bien connu d’hier à aujourd’hui, QW4RTZ présente un feu roulant de sketchs, de cascades vocales et de numéros originaux mis en scène par Serge Postigo. QW4RTZ repousse une fois de plus les limites de l’a cappella dans ce nouveau spectacle.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : SAG