Raphaël Lessard remporte le Tom Curley 250 tours

Samedi se tenait le quatrième programme de Stock Car à l’Autodrome Montmagny. Le Tom Curley 250 tours était impatiemment attendu et a donné tout un spectacle.

En légende modifiée, Joanie Lambert a raflé la première place du podium à la dernière seconde en devançant Maxime Tardif qui a dû se contenter de la deuxième position. Yannick Thibault complète le trio. La compétition est serrée dans la catégorie. Effectivement, en quatre programmes, on comptabilise quatre vainqueurs différents.

Steeve Côté remporte sa première victoire de l’année en Sport Compact suivi de Maxime Gagné et de Gabriel Linteau, respectivement en deuxième et troisième position. Du côté du Street Stock, Stephan Hamilton récolte son 2e podium à Montmagny en accédant à la première marche, à la suite d’une 2e position au programme du 3 juillet dernier. Derek Hamilton termine 2e et Daniel Berrouard en 3e place.