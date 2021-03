RDL 2022 : Quatre ambassadeurs sportifs s’allient à la Finale

Un an après l’arrivée de la pandémie et un an avant l’ouverture prévue de son grand rassemblement sportif, le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec — Rivière-du-Loup 2022 (COFJQ — 2022) dévoile une nouvelle campagne de promotion. Dans un climat miné par l’inquiétude et l’incertitude, quatre athlètes de la région s’allient à la Finale pour lancer en chœur un message d’espoir à la communauté d’accueil et aux jeunes athlètes de tout le Québec : RDL 2022/Oui, ça se peut !

La boxeuse professionnelle Leïla Beaudoin, le gardien de but Zachary Emond, le patineur de vitesse Alexis Marceau et la basketteuse en fauteuil roulant Cindy Ouellet deviennent ainsi les ambassadeurs officiels de la Finale. Représentant des disciplines au programme des Jeux en 2022, ces athlètes, dont le parcours et la personnalité suscitent l’admiration, souhaitent rappeler aux futurs participants et à la population que leurs rêves demeurent toujours à leur portée, malgré les embûches qui peuvent se dresser sur leur chemin.

Cet inspirant quatuor fera l’objet d’une offensive promotionnelle dans les médias sociaux et traditionnels. Trois de ces athlètes ayant déjà vécu l’expérience d’une Finale des Jeux du Québec, ils s’engagent à prêter leur voix et leur notoriété à l’organisation au cours des prochains mois, en plus de participer à différentes activités publiques. Le COFJQ — 2022 promet en retour de faire briller les exploits de ces sportifs accomplis, qui amorcent tous une année charnière dans leur carrière.

« Ces sportifs, qui se trouvent déjà au sommet ou qui sont promis à un glorieux avenir, ont accepté avec enthousiasme et générosité de s’associer à la Finale. Ils croient en l’expérience formatrice d’une Finale chez les jeunes et sont reconnaissants du soutien de leur communauté d’origine dans leur cheminement sportif. Nous sommes convaincus qu’ils sauront faire renaître l’espoir, alors que le sport organisé reste en pause et que le découragement se fait parfois sentir dans la société », soutient Mme Karine Malenfant, directrice générale du COFJQ — 2022.

Les gens sont invités à lire les portraits des quatre ambassadeurs sur le site web de la Finale, à l’adresse http://rdl2022.jeuxduquebec.com/ambassadeurs, et à découvrir leur vidéo d’encouragement sur la page Facebook de l’événement au cours des prochaines semaines.