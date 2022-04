Réaménagement de la 4e avenue Painchaud : questions et demandes aux élus

À la suite de la demande de consultation publique émise par la Ville de La Pocatière sur le grand projet de revitalisation de la 4e avenue Painchaud, trois ex-présidents de la Chambre de commerce de La Pocatière se sont réunis récemment, en compagnie d’autres entrepreneurs ayant place d’affaires sur l’artère commerciale, afin de répondre à la demande.

D’emblée, le groupe réuni autour de MM. Gilles D’Anjou (Carrefour La Pocatière), Gérald Beaulieu (Agence A@Z Multimédias) et Marc Dionne (L’Échiquier) salue dignement l’initiative des élus qui donne suite à de nombreuses démarches et demandes toujours d’actualité qui ont été formulées il y a plus de 20 ans par l’Association des gens d’affaires alors qu’elle évoluait encore sous son ancienne appellation. Les archives sont disponibles. Suivant la lecture de la carte et du document de présentation de la firme d’architecture de paysagement Duo Design, des réflexions et des discussions ont permis d’établir plusieurs observations, d’émettre quelques questions et d’adresser une suggestion aux élus du conseil municipal de la ville.

En priorité, puisque cette Avenue est reconnue dans l’avis comme étant l’artère principale du centre-ville et la pierre angulaire du commerce de proximité de la Ville de La Pocatière, après vérification, la proposition actuelle fait passer de 43 à 31 le nombre de stationnements directs sur la rue, ce qui est considérablement désavantageux. L’accroissement du nombre serait plutôt à privilégier puisque la réalité rurale d’ici implique que la clientèle nécessite l’usage de véhicules, donc de places de stationnements. Même si le parc automobile est destiné à devenir électrique, l’ajout d’une superficie importante et centrale serait assurément oxygénant pour faciliter l’attractivité, le commerce et la vitalité économique, tant par les gens de la région que par ceux étant de passage.

Sur un chemin à une seule voie, des inquiétudes logistiques ont été soulevées quant aux multiples et essentiels approvisionnements faits par les camions de livraison. La réfection complète de l’aqueduc et des égouts permettra de sécuriser les infrastructures souterraines. Ce faisant, l’enfouissement des fils électriques et de communication qui n’est pas envisagé actuellement est une lacune importante de la version actuelle. Étonnamment, cette action donnerait toute sa signification à l’objectif d’embellissement. Le retrait des poteaux de soutiens contribuerait significativement à l’enjolivement. Cette opération éliminerait d’éventuels travaux redondants d’élagage des arbres. De plus, ce serait indéniablement l’occasion rêvée de passer la fibre optique et d’ajouter tous les avantages de la très haute vitesse Internet.

Le document révèle que l’échéancier prévu « estime qu’une réalisation des travaux est le plus probable et souhaitable au début de 2024 ». Plusieurs questions surgissent ici : l’été 2024 marquerait-il la mise en chantier et sa conclusion ou la construction s’éterniserait dans le temps sur plusieurs années ? Quelle est la durée de réalisation complète du projet ? Quel est le coût et comment est réparti le budget ? Qui paiera ? Quelles sont les sources de financements ? Est-ce qu’un programme d’aide financière et de dédommagement a été planifié et budgété pour compenser les gens d’affaires affectés par l’impact des travaux qui risquent inévitablement de causer des pertes de revenus, voire de rentabilité ? Ces points prioritaires ne sont qu’une partie des constats soulevés. En conséquence, une rencontre interactive de discussion est demandée entre les porteurs du projet et les propriétaires immobiliers, locataires et gens d’affaires de la 4e avenue Painchaud qui sont les principaux concernés.