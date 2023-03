Retour du Festival de danse country de La Pocatière

Après une pause pandémique de trois ans, le Festival de danse country de La Pocatière sera de retour pour sa neuvième édition du 19 au 21 mai prochain, au Centre Bombardier.

À la programmation, cours de danse et animation par Caroline Pelletier et The Funny Dancers, ainsi qu’avec l’École de danse Lynda Sansoucy. Trois spectacles — Sébastien Ouellet, Alan Jackson Experience et Yanick Lavoie — seront présentés respectivement les vendredi, samedi et dimanche. Deux soupers meubleront également la programmation : pizza et frites le samedi, suivi du poulet BBQ par Steeve Dubé le dimanche.

À ne pas manquer : le gala amateur avec l’orchestre Rive-Sud le dimanche, avec en parallèle le tournoi de 500. Information et réservation auprès de Sylvie Hudon au 418 856-2296 ou au 418 894-9860.