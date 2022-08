Rivière-Ouelle : Des femmes à l’honneur dans le circuit Fil Rouge

Parcours Fil Rouge et la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle ont dévoilé trois nouveaux panneaux d’interprétation traitant de la contribution de la Congrégation de Notre-Dame et de la Congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours à Rivière-Ouelle.

C’est au centre du village, près de l’église, et au Parc de la croix des Dubé, que ces nouveaux panneaux d’interprétation témoignant de l’apport au paysage rivelois de la Congrégation de Notre-Dame et de la Congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours peuvent être découverts.

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre Parcours Fil Rouge, la Corporation historique et culturelle, les deux congrégations et la Municipalité de Rivière-Ouelle avec l’appui financier de la MRC de Kamouraska (FRR). Le dévoilement qui a lieu dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de la seigneurie de La Bouteillerie aussi appelée Rivière-Ouelle, souligne la présence à Rivière-Ouelle, durant près de 200 ans, de ces congrégations ayant contribué à l’éducation des jeunes filles, à l’hébergement d’orphelins et à celui de personnes âgées. Comme pour les autres éléments du Circuit Fil Rouge, des renseignements supplémentaires sont également disponibles sur BaladoDécouverte.

De plus, cette journée de célébration prévoit la tenue de deux conférences sur l’apport de ces communautés religieuses à Rivière-Ouelle.

Cette collaboration entre Parcours Fil Rouge et la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle s’ajoute à la réalisation du Mémorial du cimetière de Rivière-Ouelle et à l’École Delisle, un panneau d’interprétation et son contenu en baladodiffusion faisant aussi partie du Circuit Fil Rouge Rivière-Ouelle.