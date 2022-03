Saint-Onésime inaugure sa patinoire

Installée en 2013, cette patinoire fait désormais la fierté des résidents de Saint-Onésime-d’Ixworth. Elle a fait l’objet d’une mise à niveau en 2020-2021 pour un montant de plus de 50 000 $. Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution financière de 27 900 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, de 10 000 $ de la MRC de Kamouraska, de 2 000 $ de la députée de Côte-du-Sud Marie-Ève Proulx par le biais du programme de Soutien à l’action bénévole, et de 5 500 $ de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière pour les deux phases du projet.