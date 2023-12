Saint-Pacôme : L’espace nourricier verra le jour malgré la défaite à un concours provincial

Remporter le concours Du jardin dans ma ville aurait été un plus, mais malgré la défaite, le Club des 50 ans et plus de Saint-Pacôme va de l’avant avec son projet d’espace nourricier communautaire. Des travaux préparatoires du sol ont même été entamés au courant de l’automne.

Il s’agit d’une défaite, mais à la fois d’une victoire morale. Saint-Pacôme n’a pas remporté le grand prix de 15 000 $, mais la municipalité kamouraskoise a tout de même remporté l’appui populaire pour son projet avec un total de 22 000 votes. « Notre mobilisation a été incroyable, et elle allait bien au-delà de Saint-Pacôme. L’autre municipalité qui s’est le plus démarquée est Saint-Martin-de-Beauce avec 21 000 votes », raconte la mairesse Louise Chamberland.

Le vote populaire n’était toutefois pas le seul critère pris en considération pour ce concours proposé aux municipalités Fleurons du Québec. Cinq étaient évalués, dont la qualité et la clientèle visée par le projet. Louise Chamberland a bien tenté de connaître le pointage de Saint-Pacôme à chacun de ces critères, mais la note finale ne lui a pas été communiquée. Tout ce qu’elle sait, c’est que le projet du Club des 50 ans et plus a terminé dans le top 5 au Québec. Une mention spéciale lui a été décernée.

Projet déjà entamé

Mandeville, une petite municipalité de 2360 personnes dans la région de Lanaudière, est celle qui a remporté la palme dans la catégorie 5000 habitants et moins. Elle bénéficiera des services de professionnels à hauteur de 15 000 $ pour métamorphoser son jardin communautaire.

À Saint-Pacôme, la présidente du Club des 50 ans et plus Hélène Pelletier n’est pas déçue pour autant de la tournure des événements. Au courant de l’automne, des bénévoles se sont déjà attelés à préparer le sol en vue de procéder au printemps 2024 à la plantation des premiers arbres et arbustes, qui seront commandés prochainement. L’espace nourricier communautaire verra donc le jour par phases, la première se consacrant environ au tiers du terrain qui sépare le centre municipal de l’église de Saint-Pacôme.

L’organisme avait déjà reçu au préalable une aide financière de 23 000 $ dans le cadre du programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés. Remporter Du jardin dans ma ville aurait été « la cerise sur le sundae », mais le projet ne dépendait pas de ce prix pour se concrétiser.

« La présentation de notre projet était peut-être trop bâtie de façon à plaire à des fonctionnaires qui octroient des subventions, plutôt qu’au jury d’un concours », analyse avec du recul Hélène Pelletier.

La présidente se dit tout de même impressionnée et fière de la mobilisation de la communauté pacômienne, du jamais vu depuis plusieurs années selon elle. « On espère qu’on aura autant de gens mobilisés quand viendra le temps de planter au printemps, bien qu’on soit conscient que ça ne demande pas le même effort que de voter en ligne », conclut-elle en riant.