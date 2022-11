Sainte-Perpétue aura ses festivités de Noël

Une nouvelle fin de semaine de festivités sous la thématique de Noël s’annonce dans la région. Du 2 au 4 décembre à Sainte-Perpétue-de-L’Islet, un comité de bénévoles appuyé de plusieurs partenaires communautaires ont mis la main à la pâte pour offrir une panoplie d’activités pour petits et grands, une première dans la municipalité.

Appelé simplement la Fête de Noël, l’événement met l’accent sur trois activités phares qui se dérouleront chacune le vendredi, le samedi et le dimanche durant une partie de la journée. La plus imposante d’entre toutes, le conte de Noël suivi de la marche parcours illuminé, est prévue le 2 décembre dès 18 h, et doit se conclure par une remise de cadeaux par le père Noël aux enfants à la salle de l’Âge d’or.

Le conte de Noël est une collaboration de l’ABC des Hauts Plateaux. Il sera lu à deux reprises, à 18 h et à 18 h 45, permettant deux départs distincts pour la marche parcours illuminé. Le cortège d’enfants sera escorté par le club de VTT Les Défricheurs. Outre les décorations du temps des Fêtes illuminées par les différents propriétaires de maisons, des scènes de Noël seront jouées sur le trajet par une série de bénévoles de l’organisme Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet. L’arrivée du père Noël est prévue à 19 h 45 à la salle de l’Âge d’or, où feu et café attendront les familles. La distribution des cadeaux se fera à l’intérieur.

« On pense aux enfants, mais aussi aux aînés. Le lendemain, les résidences pour personnes âgées seront visitées pour remettre des cadeaux, mais aussi les aînés dans leurs maisons respectives, sur inscription », explique Marylou Mercier, conseillère municipale à Sainte-Perpétue-de-L’Islet et porte-parole au nom du comité organisateur.

Activités intergénérationnelles

D’autres activités reprendront le lendemain à la salle de l’Âge d’or, de 13 h à 15 h 30. Parmi elles, un bricolage intergénérationnel ouvert aux familles et aux aînés. Le dimanche, à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud, un spectacle de la Troupe Hallelou conclura la programmation de la Fête de Noël à 14 h 30. Les billets sont en prévente auprès des membres de la troupe, et en vente le jour même à la porte.

Marylou Mercier confirmait l’aide de la Maison de la Famille comme autre partenaire des festivités. La programmation complète a été envoyée récemment par la poste aux résidents de Sainte-Perpétue, et peut être consultée sur la page Facebook Municipalité Ste-Perpétue.