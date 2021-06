Après un report l’été passé en raison de la pandémie, la Biennale de Saint-Jean-Port Joli revient en juillet avec pratiquement toute la même programmation qui était prévue l’an dernier.

Du 22 au 25 juillet prochains, la Biennale de Saint-Jean-Port-Joli et la Maison des métiers d’art de Québec invitent donc les amateurs d’art à quatre jours de festivités et de rencontres artistiques. Il s’agit de la septième édition.

Cinq duos d’artistes réaliseront une œuvre métissée inspirée par le travail d’une tisserande de Saint-Jean-Port-Joli, pionnière au Québec, Mme Émélie Chamard.

« C’est le projet qu’on souhaitait proposer en 2020 et dans l’essence de cette idée, on dirait que ça vient encore mieux s’accoler avec le contexte actuel. Le textile, c’est une matière qui est très présente dans les maisonnées, mais qui prend de plus en plus une certaine importance dans le milieu des arts et se déploie sous toutes sortes de formes », a dit Charles Robichaud, président de la Biennale.

Déjà, les artistes ont amorcé leur travail de recherche et d’idéation à distance. Dès le 10 juillet, ils commenceront à créer. Les activités ouvertes au public débuteront le 22 juillet.

Outre la co-création des artistes en direct, le public est convié à deux spectacles musicaux avec les autrices-compositrices-interprètes Maude Audet (23 juillet) et Emilie Clepper (24 juillet). La programmation complète, qui comprendra également des ateliers pour toute la famille, des conférences, des expositions et des tables rondes, est en cours d’idéation et sera dévoilée en juillet prochain.

L’événement se tiendra au parc des Trois bérets, à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, et aux alentours, principalement à l’extérieur. L’organisation se félicitait de pouvoir animer la région, après une année plutôt difficile.

« En général, Saint-Jean-Port-Joli, c’est une belle destination pour l’été et que plus on l’anime, plus il y a des gens heureux qui ont tendance à revenir. Généralement, on a des gens de Québec, de Montréal qui viennent nous visiter et découvrir la région », ajoute M. Robichaud.

Voici les cinq duos présents à la Biennale :