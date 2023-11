Lors de la compétition Invitation Côte-du-Sud, tenue les 10 et 11 novembre derniers, sept patineuses du Club de patinage artistique (CPA) de Saint-Jean-Port-Joli se sont illustrées. Des rubans ont été décernés à Adélia Lemelin-Bouchard (Relève), Jade Croteau (Relève), Éléna Lemelin-Bouchard (Star 3), Olivia Brousseau-Hudon (Star 2) et Élodye Chouinard (Star 3). Marie-Ane Pelletier et Julie St-Pierre ont pour leur part remporté chacune une médaille d’or.

Source : CPA Saint-Jean-Port-Joli