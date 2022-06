Série Nascar Pinty’s : Un top 10 pour Dion-Viens à l’Autodrome Chaudière

« Je suis satisfait de mon résultat et je tiens d’ailleurs à remercier tous mes équipiers et mes partenaires qui me permettent de réaliser ce programme de course dans la plus prestigieuse série de course automobile au Canada. Ce fut une journée pleine de rebondissements pour nous et malgré un budget plutôt limité cette année, nous avons été en mesure d’être compétitifs et de rivaliser avec les plus grosses équipes au pays », résume Dion-Viens.