Simon Dion-Viens remporte la victoire à l’Autodrome Chaudière

Simon Dion-Viens était en piste le week-end dernier dans la série NASCAR truck à l’Autodrome Chaudière. Au volant de la camionnette 37 aux couleurs de Castrol Canada et soutenue par Rivière-du-Loup Mitsubishi, Témis Chrysler, Rousseau Métal et Bumper to Bumper Lévis, le pilote du Kamouraska a été en mesure de remporter la victoire au terme d’une épreuve de 100 tours.

« C’est vraiment une victoire d’équipe pour nous et je suis particulièrement content d’avoir remporté cette course. Il s’agissait de l’épreuve la plus longue de la saison dans la série NASCAR Truck et nous nous étions fixé comme objectif de remporter la victoire. Je tiens à remercier mon chef d’équipe Clément Samson et tous mes équipiers qui ont travaillé très fort sur le bolide afin de le rendre hyper compétitif », conclut le pilote.