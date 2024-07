Succès pour le Sacré atelier

Le Sacré atelier a présenté samedi et dimanche l’expo-vente Champs créatifs, un événement incontournable pour les amateurs de céramique de l’est du Québec. L’événement a été présenté dans le cadre enchanteur du 235, rang du Mississippi.

Une douzaine d’artisans étaient présents pour exposer leurs créations. Les visiteurs ont pu découvrir plusieurs pièces uniques ainsi que des projets collectifs réalisés au cours de l’année. Tous ont eu l’occasion de rencontrer l’artiste Émilie Bernard, qui a exposé le fruit de son travail de résidence de création au Sacré atelier durant juin et juillet.

S’inspirant des éléments de la nature, Émilie Bernard crée des installations sensibles et touchantes. Elle était présente tout le week-end, et a fait une allocution le dimanche. Cette résidence est le fruit d’une collaboration avec l’organisme Vrille Art actuel. Pour les gourmands, l’entreprise Au Cabouron était sur place avec ses produits : focaccias, sandwichs vietnamiens et desserts.

L’événement a été soutenu par la boutique Le Fil bleu, qui contribue à la mise en place de cette exposition chaque année. Le Sacré atelier, situé dans la sacristie de l’église de Saint-Germain, accueille une clientèle de tous âges pour des initiations et des perfectionnements en céramique. Pour en savoir plus sur l’atelier et l’événement estival, visionnez la capsule de la Fabrique culturelle.

Source : Le Sacré atelier