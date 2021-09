Treizième Concert des familles de la Fondation André-Côté

Pour cette édition, une collaboration a lieu entre trois artistes professionnels : Lysianne Tremblay, mezzo-soprano et Mathieu Lippé, artiste qui déconstruit et reconstruit le réel par ses chansons, ses contes ponctués de poésie slam, tous deux originaires de La Pocatière. Ils seront accompagnés au piano par Jean-François Mailloux, titulaire d’un baccalauréat en interprétation piano. Ce grand événement musical laissera place à près de 20 chansons pour les familles, une pour chaque personne honorée, en provenance des municipalités du Kamouraska, incluant Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise.