Trois nouveaux spectacles mis en vente pour les ADLS

En effet, le groupe hommage à Genesis, The Musical Box, qui était de passage à Montmagny en 2021, reviendra à la salle Edwin-Bélanger pour y présenter un nouveau spectacle : The Lamb Lies Down on Broadway. Ce spectacle est la réplique parfaite de cet opéra rock qui fût la dernière collaboration entre Peter Gabriel et le groupe Genesis. Le groupe The Musical Box vous replongera dans les années 1974 et 1975 avec cette œuvre magistrale. Le spectacle sera présenté à la salle Edwin-Bélanger, le samedi 1er octobre 2022 à 20 h