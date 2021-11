Un album du temps des fêtes pour Guillaume Leclerc

Inspiré par ses propres traditions et sa nostalgie du temps des fêtes, Guillaume Leclerc de La Pocatière lance un mini-album à temps pour Noël, intitulé « Le temps des fêtes — volume 1 ». Ses pièces attirent déjà l’attention au-delà de la province.

L’auteur-compositeur-interprète a été franchement touché qu’une des pièces se retrouve parmi les 100 chansons de la liste de lecture de Noël de Spotify et que Stingray l’ajoute dans sa liste également. Plusieurs radios s’intéressent à faire jouer certaines chansons. L’une d’entre elles, inspirée de la pénurie de main-d’œuvre a une connotation liée à l’actualité, avec « Au pôle Nord c’est pareil ».

Guillaume Leclerc aime le folklore, aime l’aspect festif de la musique. Il a donc écrit les cinq pièces originales en été, avant de les enregistrer au studio Équipe Panache avec son équipe habituelle cet automne. Certaines chansons s’écoutent en faisant le sapin et d’autres, plus festives, seraient plus appropriées à une soirée du Jour de l’an ou même en tout temps, au-delà du temps des Fêtes.