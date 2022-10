Un changement bénéfique pour l’Arc-en-ciel du cœur

Déjà un an que l’Arc-en-ciel du cœur a de nouveaux locaux sur la 4e avenue Painchaud. Ce changement bénéfique, qui vient avec une augmentation du nombre de membres, s’ajoute à une belle reconnaissance obtenue dans la dernière année par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

L’arc-en-ciel du cœur inaugurait ses nouveaux locaux en septembre 2021. Elle y offre une salle d’entraînement à ses membres, en plus de services en réadaptation cardiovasculaire et prévention primaire. Cette visibilité accrue, combinée au ralentissement pandémique, a permis à l’organisme de connaître une croissance du nombre de ses membres qui se comptent actuellement à 210.

« On a toujours notre local à l’hôpital (Notre-Dame-de-Fatima) où on accueille principalement nos membres à la santé plus précaire en raison de la proximité des services. Notre local sur la 4e avenue nous a tout de même permis de bonifier notre offre de service avec des plages horaires plus grandes pour rencontrer nos membres et faire l’évaluation de leurs besoins », explique la coordonnatrice et kinésiologie Isabelle Dionne.

Fondé en 1991 par une poignée de bénévoles, l’Arc-en-ciel du cœur a adopté ce nom et obtenu sa charte d’organisme en 1995. Depuis, l’OBNL se distingue par son accessibilité en matière de prix pour ses sessions d’entraînement et l’encadrement effectué par des professionnels du domaine – quatre kinésiologues et une éducatrice physique. « On irait où, si on n’avait pas ça, ici? se demande France Pelletier, membre-utilisatrice et administratrice. Être supervisé, à des coûts aussi dérisoires, ça rend la réadaptation accessible à beaucoup de gens », poursuit-elle.

Être accessible a toutefois un prix. Avec deux locaux à sa charge, l’Arc-en-ciel du cœur se doit d’être imaginatif pour trouver de nouvelles sources de financement. L’organisme tient toujours une campagne de financement annuelle, mais cette année elle va plus loin par la tenue d’un événement levée de fonds appelé la Course de l’Arc-en-ciel. Prévue le 15 octobre de 8 h à midi, elle se tiendra au 16, 5e Rang à Saint-Onésime-d’Ixworth.

« C’est un événement familial qu’on veut accessible autant pour les coureurs que les marcheurs. On aimerait avoir au moins 50 participants pour cette première édition, et amasser entre 3000 et 4000 $ », souligne Isabelle Dionne. Notons que le Dr Patrick Nadeau assure la présidence d’honneur de l’événement. Les inscriptions se font sur le site internet de l’Arc-en-ciel du cœur ou directement auprès de Sabrina Bergeron au 418 371-0579.

Prix d’excellence

Déjà reconnue dans son milieu, l’expertise de l’Arc-en-ciel du cœur va aujourd’hui bien au-delà par la réception du Prix d’excellence du ministère de la Santé et des Services sociaux en prévention, promotion et protection de la santé et du bien-être. L’organisme a été coiffé de cette reconnaissance en 2021 grâce au dépôt, l’année précédente, de son projet Prévenons les maladies cardiaques.