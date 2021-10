Rouverte au public depuis peu, l’église de Saint-Pacôme accueillera la soprano Peggy Bélanger et l’organiste Claude Lemieux pour un concert « orgue et voix », le dimanche 17 octobre à 15 h.

Ce concert est l’initiative de Madeleine Sirois et Gaston Gagnon qui ont vu, dans la réouverture de l’église de Saint-Pacôme au public, l’occasion d’offrir un spectacle dans lequel des airs classiques, religieux et connus seront à l’honneur et dans lequel la voix de Peggy Bélanger brillera sur les notes de l’orgue spécialement accordé pour l’occasion.

« C’est un bel instrument de 106 ans que nous comptons bien mettre en valeur en disposant la salle de façon particulière », a indiqué le couple.

L’orgue étant situé dans le jubé (balcon arrière au-dessus de la nef), la soprano et l’organiste feront face au public au parterre qui lui fera dos au chœur de l’église. Les organisateurs souhaitent accueillir une centaine de spectateurs, dans le respect des normes sanitaires.

Selon la réponse du public, d’autres concerts pourraient être tenus dans l’église ultérieurement. Pour détails et réservations : 418 856-2707 ou lesconcerts.ca/eglise.