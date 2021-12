Un hiver chaleureux et illuminé dans Région L’Islet

L’année dernière, la MRC de L’Islet avait invité les intervenants touristiques, les organismes, les institutions et les administrations municipales de son territoire à emboîter le pas et à participer au mouvement Neige & Lumières en décorant leurs locaux ou leurs espaces publics. Elle répète l’initiative cette année, avec l’objectif renouvelé d’apporter de la bonne humeur et de réchauffer le cœur de sa communauté. Pour en faire partie, les participants n’ont qu’à décorer l’extérieur de leur commerce, de leurs bureaux ou de leurs installations afin de contribuer à la création de villages plus lumineux et ainsi insuffler l’envie à la population de se balader dans les rues.