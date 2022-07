Un nouveau projet d’émission pour TVCK et Roméo Bouchard

Après la série Où s’en votre notre agriculture ? en 2019, TVCK et Roméo Bouchard s’associent pour un nouveau projet d’émission. Dans Roméo Bouchard reçoit…, l’auteur et chroniqueur pour Le Placoteux accueille dans sa cour arrière de Saint-Germain-de-Kamouraska une douzaine d’invités qui ont façonné, pour la plupart, l’identité et le devenir de Kamouraska-L’Islet.

L’idée de cette série simple et sans flafla dans laquelle Roméo Bouchard s’entretient avec des gens dont il est admiratif ou curieux face à leur parcours et leurs réalisations est venue d’une discussion informelle entre lui et Anne-Christine Charest, directrice générale de TVCK, avec qui une belle complicité s’est développée lors du tournage de la série Où s’en votre notre agriculture ?

« On parlait de Jean Bédard, philosophe et écrivain du Bic qui a toujours piqué ma curiosité et avec qui j’avais le goût de discuter. Anne-Christine est partie de ça et elle m’a dit : “En aurais-tu une douzaine d’autres que t’aimerais rencontrer ?” La liste a commencé à prendre forme tranquillement à partir de là », explique l’animateur.

Outre Jean Bédard, le cinéaste de Sainte-Félicité Samuel St-Pierre, l’animateur de radio Daniel St-Pierre, l’historien et anthropologue Paul-Louis Martin, le général Roméo Dallaire, l’entrepreneur et globe-trotter Luc Généreux, l’animateur et comédien Christian Bégin, le cofondateur du Cirque de la Pointe-Sèche Élyme Gilbert, l’agent de développement communautaire Gaston Lagacé et l’ancien président de Ruralys Michael Schmouth ont tous accepté l’invitation de Roméo Bouchard. Une déception partagée par l’animateur et Anne-Christine Charest demeure l’absence de femmes dans l’alignement des invités.

« Et ce n’est pas propre à cette émission-là, on l’a vécu à plusieurs reprises avec d’autres projets à TVCK. On dirait qu’il y a une trop grande humilité chez les femmes qui les empêchent d’assumer réellement leurs accomplissements. Pour Roméo Bouchard reçoit…, on en a approché qu’on a tenté très fort de convaincre, mais elles ont toutes refusé jusqu’à maintenant », raconte la directrice générale.

De l’espoir réside néanmoins pour le 13e et ultime épisode de la série, dont TVCK attend toujours un retour avant de confirmer le nom de l’invitée. Lors de notre passage, le 6 juillet, c’était l’historien de Saint-Jean-Port-Joli Gaston Deschênes qui répondait aux questions de Roméo Bouchard.

« Une invitation chez Roméo Bouchard, ça ne se refuse pas. Lui et moi nous nous connaissons depuis quelques années à travers des salons du livre et des conférences, et nous partageons un intérêt et un attachement mutuel à la Côte-du-Sud. Je savais qu’on allait bien s’entendre. En plus, se faire offrir une tribune comme celle-là dans les médias, quand on sait que les textes longs et les entrevues longues sont aujourd’hui une denrée rare, c’est une opportunité qu’on se doit de saisir », a-t-il déclaré après l’enregistrement.

Dans cet épisode, Roméo Bouchard revient sur plusieurs des ouvrages écrits par l’auteur et historien, tous consacrés à la Côte-du-Sud. Son plus connu, L’année des anglais, qui raconte leur passage sur la Côte-du-Sud à l’heure de la Conquête, a particulièrement animé les discussions entre les deux hommes d’allégeance nationaliste.