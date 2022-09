Un point pour l’Everest lors du premier match à la maison

« On a eu des petites erreurs d’inattention et des petits détails qu’on n’a pas faits et on s’est fait marquer le premier but rapidement. Par la suite, beaucoup d’indiscipline et notre avantage numérique n’ont pas généré de rythme. On s’est fait marquer avec un joueur en plus. En troisième période on a eu du caractère en marquant trois buts rapidement pour prendre les devants. Le manque de concentration et de discipline nous a coûté la victoire », résume l’entraîneur-chef de l’Everest, Simon Labrecque.