Un spectacle de l’Ange vagabond, en webdiffusion

Depuis plus de dix ans, la Corporation des arts et de la culture L’Islet présente, à cette période de l’année, le spectacle-bénéfice « 25 Guitares en Fête ».

25 guitaristes d’un peu partout au Québec viennent performer sur scène dans le but de gagner, par un tirage au hasard, une guitare Boucher.

Balançant entre la zone rouge et la zone orange, la présentation des spectacles par webdiffusion est une alternative qui permet aux artistes de rejoindre le cœur des gens. En ces temps particuliers, pour le spectacle-bénéfice, il a été choisi de présenter trois musiciens de la région avec un concert unique qui saura toucher.

L’Ange vagabond (Guillaume Girard) est un auteur-compositeur-interprète. Sa poésie, sa musique et ses chansons s’incarnent dans un univers folk rock. À la guitare, il est accompagné de Samuel Ouellet, aux percussions. Il est reconnu comme un percussionniste de talent, créatif, polyvalent et doté d’une grande écoute. Il est aussi accompagné d’Emmanuel Caron Garant à la guitare, à la basse et au violon. Ses inspirations sont multiples et il se concentre sur ses propres compositions.

Facebook Guitares en Fête et Art et culture L’Islet pour accéder au lien : lepointdevente.com ou directement sur le site. Le spectacle est en webdiffusion jusqu’au 27 avril.