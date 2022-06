Un top 10 pour Lizotte Racing #18

Le week-end dernier, à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, avait lieu la première course de la saison à la suite de deux annulations en raison des mauvaises conditions climatiques.

La première pratique n’a pas été à la hauteur des espérances du pilote de Saint-Pacôme Pier-Olivier Lizotte, les derniers ajustements ne donnant pas les résultats escomptés. En qualification, le pilote est parti en deuxième place de sa vague pour terminer en quatrième position. L’équipe a fait quelques ajustements de dernière minute et c’était un départ en dixième place pour la finale. Après une belle course chaudement disputée, il a pris le septième rang.

« L’équipe est encouragée par le top 10 réalisé à la première course de la saison, mais on a beaucoup de travail à faire pour être fin prêt pour la course de samedi prochain à Montmagny. C’est un rendez-vous », a indiqué l’équipe Lizotte Racing.

Source : Lizotte Racing #18