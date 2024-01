Un vestiaire revampé pour les filles du Collège de Sainte-Anne

Le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (CSA) a récemment rénové son vestiaire des filles, situé en périphérie des gymnases de l’endroit, devenu avec le temps désuet. Revampé au goût du jour, le local a été grandement amélioré, au plus grand plaisir des 182 étudiantes de la deuxième à la cinquième secondaire fréquentant l’établissement. L’inauguration officielle du vestiaire rénové a eu lieu le 15 janvier dernier.

« Le bloc sanitaire a entièrement été refait, et l’ancien plancher de bois franc de la section casiers, datant des années 1910, et qui avait au fil du temps subi des dégâts d’eau le rendant bancal a été remplacé par de la céramique de qualité commerciale — un matériau beaucoup plus propice à l’achalandage d’un vestiaire », a expliqué Martin Frenette, directeur des services administratifs et des ressources matérielles au CSA, également porteur du dossier de la réfection du vestiaire des filles.

Ce projet d’importance, bien qu’ayant été retardé en raison de délais supplémentaires de livraison des matériaux nécessaires à sa concrétisation, est le tout premier à être réalisé dans le cadre de la campagne majeure de financement des fêtes du 200e anniversaire de fondation du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, lancée le 19 avril dernier.

Plus précisément, les travaux ont été rendus possibles grâce à la généreuse collaboration financière de la Fondation Bouchard, partenaire financier du CSA depuis plus de 50 ans, et de Rousseau Métal, fleuron de la région dans le domaine des entreprises manufacturières.

« Leur soutien indéfectible et l’investissement de 250 000 $ dans cette rénovation majeure témoignent de leur engagement pour l’épanouissement et la réussite de nos élèves », a déclaré Béatrice Pelletier, directrice générale par intérim de la Fondation Bouchard.

On se rappellera que la rénovation du vestiaire des garçons a été l’un des plus importants projets concrétisés dans le cadre de la campagne majeure de financement précédente, tenue entre 2010 et 2014.

La direction du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a joint sa voix à celle de son personnel et de ses élèves pour remercier chaleureusement la Fondation Bouchard et Rousseau Métal pour leur implication dans l’amélioration de la qualité des installations du CSA.

« Ce projet représente plus que le remplacement de douches et de casiers. Il témoigne de notre engagement à offrir des installations modernes et sécuritaires aux filles, afin de favoriser leur participation aux activités sportives, et leur bien-être dans tous les aspects de leur vie », a conclu Mme Pelletier.