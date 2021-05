Une 4e édition pour L’Année des Anglais de Gaston Deschênes

L’auteur originaire de Saint-Jean-Port-Joli Gaston Deschênes vient de faire paraître une 4 e édition du livre L’Année des Anglais : La Côte-du-Sud à l’heure de la Conquête . La dernière, épuisée depuis plus d’un an, remontait à 2009, année du 250 e anniversaire de la guerre de la Conquête.

« Avant que je publie le livre, il y a 33 ans, peu d’historiens s’étaient intéressés à cet événement-là, chez nous. Non pas parce qu’il voulait cacher cette facette de notre histoire, mais simplement parce qu’il n’y avait pas d’archives disponibles sur cet événement-là », résume Gaston Deschênes.

Un rapport sur lequel il a mis la main au début des années 80 qui lui a permis de certifier que les Anglais s’étaient bel et bien arrêtés sur la Côte-du-Sud, notamment ceux auxquels il fait mention dans son livre. Ils auraient détruit l’équivalent de 1000 bâtiments dans la partie est de la Côte-du-Sud, le nombre étant inconnu à l’ouest de Cap-Saint-Ignace. La partie entre Kamouraska et Saint-Roch-des-Aulnaies aurait même été la plus touchée selon Gaston Deschênes.