Une artiste de Saint-Alexandre expose tout en couleurs au Centre culturel

Les toiles de l’artiste peintre de Saint-Alexandre Marjolaine Philibert-Lajoie ont été retenues par le Comité des expositions de Rivière-du-Loup pour occuper, dans la salle du Foyer du Centre culturel Berger, les espaces menant à la salle de spectacle principale de RDL en spectacles.

Une exposition qui tombe à point pour l’artiste, mais aussi pour les visiteurs, avec la réouverture des salles de spectacle et le besoin de tous de plonger dans des couleurs vives et légères.

Marjolaine Philibert-Lajoie s’est remise à la peinture autour de 2017, après une pause d’environ 10 ans. Elle est arrivée de Montréal en 2006 pour fonder avec son conjoint, son entreprise Agence Orange 21, à Saint-Alexandre. Pour différentes raisons, ce n’est qu’en 2017 qu’elle a ressenti l’urgence de retrouver la peinture.

« Ç’a vraiment fait un grand bien et ça fait vraiment partie de moi. Je me suis fait un atelier à même la résidence et l’entreprise et j’ai lancé la production. Dernièrement, j’étais rendue à l’étape d’exposer et de montrer ce que je fais aux autres », lance l’artiste.

Elle a donc proposé son exposition Couleurs Sensations lors d’un appel d’offres lancé par le Comité des expositions de Rivière-du-Loup, présenté par la Ville de Rivière-du-Loup et composé de la Maison de la culture, le Musée du Bas-Saint-Laurent et le Centre Culturel Berger. Elle a ensuite eu le bonheur d’apprendre qu’on l’avait choisi.

« J’ai toujours peint en axant sur la couleur. Les couleurs que je vois m’inspirent. C’est un prétexte pour peindre. Je suis plutôt du genre à ne pas me priver », dit Marjolaine Philibert-Lajoie.

Exposition

L’exposition présente une série de toiles sœurs où les palettes de couleurs se répondent les unes aux autres dans un tourbillon de dynamisme circulaire. Le but pour le visiteur est de s’imprégner de l’ambiance que les toiles créent dans leur ensemble.

« C’est dans la légèreté, la simplicité, avec un certain aspect ludique. Je me dis que ça tombe juste à point. On regarde l’exposition et c’est confortable », résume-t-elle.

La plupart des tableaux ont des formats similaires et les compositions sont des cercles en plan, mais pour l’exposition, trois toiles inédites plus grandes avec une note de perspective ont été composées, dont deux inspirées chacune de toile de l’exposition.

La peintre souhaite que cette première exposition d’envergure la mène à d’autres projets du genre. Elle avoue d’ailleurs avoir déjà plusieurs idées en tête.

À découvrir au Centre culturel de Rivière-du-Loup, jusqu’au 4 avril.