Une avancée de taille pour la salle Edwin-Bélanger

La signature d’un nouveau protocole de gestion pour la salle Edwin-Bélanger constitue une avancée de taille pour le devenir de cette infrastructure. À l’aube d’une rénovation complète et d’un agrandissement considérable, il s’agit d’une des pièces maîtresses dans l’analyse du dossier en lien avec la demande de financement déposé auprès du ministère de la Culture et des Communications pour ce projet.

Le directeur général des Arts de la Scène de Montmagny (ADLS) Christian Noël a employé les termes « historique » et « facilitant ». Avant la signature de ce nouveau protocole de gestion entre son organisation et le Centre de services de scolaire (CSS) de la Côte-du-Sud, la gestion de la salle Edwin-Bélanger était la responsabilité de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault où elle est située.

« Si on (ADLS) présentait une centaine de spectacles par année dans cette salle, il fallait chaque fois valider auprès de l’école les disponibilités au calendrier pour être en mesure d’arrêter les dates des représentations », explique-t-il.

Les ADLS réussissaient néanmoins à monter sa programmation annuelle en respectant ce principe du « premier arrivé premier servi », mais Christian Noël reconnaît que cela complexifiait légèrement la tâche. En centralisant désormais la gestion du calendrier entre les mains de son organisation, une approche similaire à celle observée entre la salle André-Gagnon et le Cégep de La Pocatière, une meilleure vue d’ensemble sera permise pour mieux planifier la tenue des spectacles, des événements scolaires, communautaires ou même corporatifs, en plus des ressources professionnelles et techniques qui doivent être rattachées à la présentation de ces événements.

« C’est une entente qui était aussi nécessaire pour faire cheminer notre demande de financement au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du projet de rénovation et d’agrandissement de la salle Edwin-Bélanger », reconnaît Christian Noël.

Évalué entre 16 et 18 M$, ce projet implique entre autres l’ajout d’un balcon qui ferait passer la capacité de la Salle de 550 à 750 sièges. Cet élément combiné à d’autres modernisations significatives en arrière-scène ouvre certainement la porte à la présentation de spectacles de plus grande envergure, voire de pointures internationales, de l’avis du directeur général des ADLS, et qui nécessitent parfois la retenue de plusieurs dates successives au calendrier afin de répondre aux besoins de présentation de ces tournées à grand déploiement. Le nouveau protocole de gestion d’une durée de 20 ans sera assurément un plus dans cette perspective, poursuit-il.

Utilisateur-payeur

Un autre volet du protocole d’entente à ne pas négliger est l’instauration du principe d’utilisateur-payeur qui formalise la retenue d’un certain pourcentage sur les revenus tirés des locations de la salle Edwin-Bélanger afin de les dédier à un tout nouveau Fonds de maintien des actifs. L’entretien de la salle, qui était jusqu’à maintenant à la responsabilité du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, sera maintenant sous l’œil d’un « comité d’action » composé d’un représentant des ADLS, du CSS et de la MRC de Montmagny.

« Jusqu’à la rénovation de la salle, le Fonds va permettre l’entretien de ce qui est déjà en place selon les priorités qui auront été fixées par le comité. Une fois la nouvelle salle inaugurée, il y aura peu d’améliorations à faire dans les années subséquentes, ce qui permettra de bien cumuler en vue d’ajustements ponctuels et futurs. »

Christian Noël ajoutait que le dossier d’agrandissement et de rénovation de la salle Edwin-Bélanger, qui s’inscrit dans le cadre du projet beaucoup plus large de Complexe culturel et sportif à Montmagny, était toujours à l’étude au Ministère. Les ADLS attendent un accord de principe au printemps qui permettrait de passer à l’étape des plans et devis.