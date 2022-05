Une chapelle intrigante à Saint-Roch-des-Aulnaies

Sophie Lambert savait depuis quelques années que la location de la chapelle de Saint-Jean-Port-Joli à la Fabrique pouvait se terminer un jour, lorsque la Fabrique n’en ferait plus usage. L’idée d’en construire une à Saint-Roch-des-Aulnaies, son village d’adoption après une carrière à Montréal et des voyages autour du monde, s’est imposée rapidement.

D’ici à son ouverture, elle sera en action à Saint-Jean-Port-Joli de la mi-juillet à la fin septembre du jeudi au dimanche de 12 h à 16 h et sur rendez-vous. Mentionnons qu’on retrouve ses œuvres dans des expositions permanentes en différents endroits, dont le Bistro OK de Saint-Jean-Port-Joli, l’Auberge des Glacis de L’Islet et le B & B Le Canadien de Saint-Roch-des-Aulnaies. Ses toiles sont aussi au Mexique et en Bretagne. Elle sera aussi en vedette à la bibliothèque de Montmagny, avec un vernissage le 19 juillet prochain.