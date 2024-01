Une édition chargée pour Pascot

Le coup d’envoi du Tournoi provincial de hockey Pascot est ce jeudi 11 janvier. Du jeudi après-midi jusqu’au dimanche en soirée, le Centre Sportif de Saint-Pascal et le Centre Bombardier de La Pocatière vibreront au rythme de Pascot.

Cette année, Luc Chénard a accepté la présidence de la 46e édition. « Pascot est un incontournable dans notre région depuis que je suis tout jeune! J’en ai profité comme joueur, spectateur et entraîneur. Maintenant, c’est tout à fait naturel pour moi de m’y impliquer. Finalement, je remercie les bénévoles et commanditaires qui rendent cet événement rassembleur possible. »

Un total de trente-deux équipes dans cinq classes différentes se disputeront les honneurs. Il s’agit de la plus grosse édition du Tournoi Pascot depuis sa naissance en 1979. La célèbre soirée d’ouverture mettra en vedette plusieurs équipes locales et toute la population est invitée pour le match d’ouverture officielle à 20 h. Les trois finales dans les catégories scolaires auront lieu à Saint-Pascal à compter de 14 h ce dimanche, alors que les deux finales au hockey civil seront présentées à La Pocatière dès 15 h 15.

Le comité tient à souligner l’implication de Transport Denis Caouette, commanditaire officiel de cette 46e édition.

De plus, une toute nouvelle bière à l’effigie du Tournoi provincial Pascot a été brassée et sera en vente au Centre Sportif de Saint-Pascal pendant le tournoi. Autre nouveauté : un laissez-passer adulte sera disponible pour la durée du tournoi.

Source : Tournoi provincial de hockey Pascot