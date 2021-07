Une expo du Musée régional de Kamouraska réunit les comédiens de Cormoran

« On n’avait jamais réalisé une rencontre comme celle-là avant cette année. Ça prend quelqu’un qui a beaucoup d’énergie et de détermination comme Anik Corminboeuf (NDLR : directrice du Musée) pour réussir ça. Et elle l’a fait sans forcer la main à personne », s’est exclamé d’entrée de jeu Jean L’Italien, alias Gérard Labrecque dans Cormoran, et président d’honneur de l’exposition Kamouraska fait son cinéma.