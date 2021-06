Une Fête des chants de marins locale et québécoise

Les restrictions imposées aux frontières en raison de la pandémie limitent la venue des artistes internationaux pour la prochaine édition de la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli. La programmation prend donc cette année une couleur locale et québécoise. Le budget des festivités s’élève à environ 260 000 $.

Yves Lambert, L’Ange Vagabond, Joe Robicho, Suzanne Parayre, Emi Jeen et Gregory Charles sont quelques-uns des artistes d’ici et d’ailleurs au Québec qui composent la programmation de la prochaine édition de la Fête des chants de marins, prévue du 13 au 15 août. Habituellement sur quatre jours, l’événement a été raccourci d’une journée en raison de la pandémie, mais les spectacles promettent d’être pratiquement en continu durant toute la durée de la Fête.

« Tous les spectacles se dérouleront sur une scène extérieure et on devrait être en mesure d’accueillir au maximum 750 personnes, c’est-à-dire trois sections de 250 spectateurs chaque », mentionne le président Alexandre Caron, en référence aux consignes sanitaires qui s’annoncent être en vigueur à ce moment.

Les organisateurs sont également confiants d’atteindre ce nombre, l’événement étant habituellement très couru — en temps normal une moyenne de 15 000 visiteurs par année — et le désir des gens de prendre part à des manifestations culturelles étant plus fort que jamais après des mois de confinement. La venue de Gregory Charles risque également de plaire à un large public, reconnaît le président, qui précise que le choix de l’artiste ne constitue pas nécessairement un repositionnement de la Fête vers un créneau plus « populaire ».

« La fermeture des frontières nous limitait cette année pour accueillir des artistes internationaux reconnus pour leur répertoire maritime. On a donc décidé de prendre une tangente québécoise et plus locale pour cette année. Et connaissant le large répertoire de Gregory Charles, je suis convaincu qu’il saura sélectionner les chansons qui collent à la Fête », ajoute-t-il.

Nouveautés

Parmi les nouveautés provoquées par la COVID-19, la Tablée maritime cède sa place cette année au Cabaret maritime qui mariera chanson, conte, opéra, poésie, danse et peinture en direct. La maîtresse de cérémonie Marianne Legendre y présentera une cinquantaine d’artistes de la région qui s’y succéderont, dont Barbara Daris, Yves Massicotte et Sophie Lambert.