Une fin de semaine en dents de scie pour l’Everest

L’Everest de la Côte-du-Sud a été en mesure de compléter sa fin de semaine avec une victoire et une défaite grâce à un gain de 7-6 contre les Rangers de Montréal.

Pour la formation sudcôtoise, il n’a pas été facile de conclure la rencontre. Ayant les devants par cinq buts à 7-2, lors des dix dernières minutes de jeu, les Rangers ont inscrit quatre filets pour réduire l’écart, mais l’Everest a tenu bon.

Les ouailles de Simon Labrecque ont été presque parfaits en deuxième période, décochant 22 lancers et en accordant que dix. Toujours dans cet engagement, Julien Hébert a touché la cible à deux reprises. Dan Chrétien, Félix Riverin et Nicolas Egan Dionne ont également déjoué Alexandre Marchand.

Une remontée inachevée

La Côte-du-Sud accueillait le Phoenix de Montréal vendredi dernier. Malgré une tentative de remontée en troisième période, la troupe de Simon Labrecque s’est inclinée par la marque de 5-4. « Ça s’est joué devant le filet, ce soir. On a joué par bout sur les talons et les erreurs nous ont coûté cher, a reconnu Simon Labrecque. J’aurais aimé qu’on mette un peu plus de pression et de jeu physique. »

L’Everest terminera l’année 2023, vendredi prochain en visitant le Titan de Princeville.