Une programmation hiver-printemps 2022 colossale pour les ADLS

Le lundi 8 novembre dernier, les ADLS ont dévoilé devant une salle comble une programmation de 57 spectacles dont 56 sont prévus entre janvier et juin. Avec ces 57 spectacles, les ADLS dévoilent sa programmation la plus ambitieuse depuis près de 20 ans.

En effet, les ADLS présentent au public de la Côte-du-Sud et des régions avoisinantes une nouvelle programmation qui se veut à l’image d’une programmation prépandémique. Le public pourra apprécier une qualité d’artistes et de spectacles inégalée, autant en humour, en chanson, en théâtre et même les amateurs de chansons seront servis avec le passage de grands noms comme ceux de Klô Pelgag, Irvin Blais, Salebarbes, Pierre Lapointe et Mario Pelchat. Il y aura aussi une vedette internationale, le crooner Matt Duk qui a vendu plus d’un million d’albums à travers le monde.

Les grands noms de l’humour ainsi que les nouveaux venus seront au rendez-vous. Les Martin Petit, Mike Ward, Philippe Laprise et Marc Messier partageront la scène avec les vedettes montantes comme Sam Breton, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Christine Morency, Rita Baga et Yannick De Martino.

La relève de l’humour reprend sa place toute désignée avec les Soirées rire en salle. Quatre humoristes de la relève défileront sur les scènes du Cabaret Cogeco et de la salle Promutuel Assurance. Le stand-up pur et simple sera au menu lors de ces quatre soirées Rires en salle.

Les enfants seront heureux d’apprendre que le populaire trio de Passe-Partout s’arrêtera à la salle Edwin-Bélanger, le dimanche 24 avril à 14 h. Plus tôt au mois de mars, juste à temps pour la semaine de relâche, le spectacle Petit voilier sera parfait pour les enfants de 3 à 7 ans.

Le public de la région aura la chance de découvrir Stéphane Tétreault, qui, avec son violoncelle, réexplorera les Suites de Jean-Sébastien Bach. Le blues sera à l’honneur avec deux prestigieux noms de ce style : Matt Andersen et Harry Manx. Les premières nations seront représentées par une artiste de Wemotaci en Mauricie. Laura Niquay nous présentera son univers folk-grunge accompagnée de ses musiciens.

En théâtre, Guylaine Tremblay nous propose une incursion dans l’univers d’Yvon Deschamps et l’adaptation du roman de David Goudreault, La bête à sa mère, une production du Théâtre du Trident, sera présentée à la salle Edwin-Bélanger.

Côté danse les 2Amigas présenteront le premier spectacle de danse ayant lieu à la salle Promutuel Assurance. Les deux danseuses mettront le flamenco à l’honneur avec leur spectacle Les Espagnolades.

En août, le comédien et animateur Christian Bégin fera un premier arrêt à Montmagny avec son nouveau spectacle Les 8 péchés capitaux selon Christian Bégin avant une grande tournée à travers le Québec. Lors de son arrêt à la salle Promutuel Assurance, le samedi 20 août, Christian Bégin fera une lecture de son spectacle devant public, une occasion unique pour les gens de la Côte-du-Sud et de Kamouraska d’apprécier le travail de cette vedette bien ancré dans la région.

Source : ADLS