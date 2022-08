Une saison de judo qui s’annonce normale

Depuis le début de la pandémie, les activités du club Judo-La Pocatière, comme bien d’autres organisations, ont été fortement perturbées. La coupe Avantis a été remise quatre fois, mais au moins celle d’avril dernier a pu se tenir. Les judokas du club ont été absents des compétitions du calendrier de Judo-Québec de mars 2020 jusqu’au printemps dernier. Toutefois la saison 2022-2023 s’annonce comme étant plus active.

À l’automne 2020, le club ne comptait que 37 judokas comme c’était le cas dans bien des sports. En 2021, les activités ont repris lentement avec 57 judokas. Pour l’automne 2022, le club compte augmenter son nombre de judokas toujours en poursuivant les cours Judo-École en après-midi et pour les jeunes (12 ans et plus) les mardis et jeudis en soirée pour les débutants ou avancés.

Cette année, le Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup a effectué des travaux à l’école St-Charles avec une nouvelle fenestration que bénéficiera au club avec une meilleure aération.

La saison 2022-2023 s’amorcera le mardi 13 septembre pour les groupes de soirée à 18h00 et la semaine suivante pour le programme Judo-école à 16h00.

La première période d’inscriptions se tiendra le jeudi premier septembre de 18h00 à 20h00 au dojo à l’école St-Charles. Une autre période d’inscriptions aura lieu le jeudi suivant. Pour plus d’informations, les personnes intéressées peuvent s’adresser au directeur technique Jacques Dufour au 418-856-5657 ou par courriel à dufourjacques88@gmail.com.

Source : Club Judo-La Pocatière