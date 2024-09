Une saison record pour les Piliers de La Pocatière

La popularité du soccer ne se dément pas en région, comme partout ailleurs au Québec, puisque pour la saison estivale qui vient de se terminer, 206 jeunes ont foulé chaque semaine les terrains de soccer de La Pocatière, ce qui représente une augmentation d’un peu plus de 35 % comparativement à la saison 2023.

Selon l’Association de soccer de La Pocatière, les jeunes locaux ont eu la chance cette année de jouer contre des équipes de notre région, soit par l’entremise de parties en semaine, ou encore lors de leur tournoi annuel. Ils ont également pu se démarquer dans le cadre de tournois à Rivière-du-Loup et à Rimouski, ainsi que plus récemment à Matane.

D’ailleurs, lors de ce dernier tournoi tenu la fin de semaine du 24-25 août, les U10 masculins sont revenus avec la bannière de l’équipe qui s’est le plus démarquée sur 23 équipes, un honneur décerné à l’équipe qui a fait preuve d’un excellent esprit d’équipe et d’un bon comportement sur le terrain, tout en ayant obtenu de bons résultats.

Un sport en progression au Québec

Le soccer bénéficie désormais d’une meilleure visibilité au Canada grâce à des événements majeurs comme la Coupe du monde de la FIFA, et à des performances remarquables des équipes canadiennes, tant masculine que féminine. Ces succès ont donc attiré l’attention des médias et du public, stimulant ainsi l’intérêt pour le soccer.

Ensuite, les clubs locaux et les programmes de développement des jeunes ont joué un rôle crucial dans cette progression. En effet, les académies de soccer et les ligues locales offrent désormais des possibilités de plus en plus accessibles pour les jeunes talents, ce qui contribue inéluctablement à la croissance de la base de joueurs et de partisans pour le soccer. Le soutien des institutions sportives et des autorités locales a également été important.

Par ailleurs, les gouvernements et les municipalités ont investi dans des infrastructures sportives, comme des terrains de soccer modernes, ce qui rend désormais ce sport plus accessible et attrayant. La diversité culturelle du Québec joue également un rôle important dans cette tendance, puisque le soccer est un sport populaire dans de nombreuses communautés immigrantes, de sorte que cette diversité a contribué fortement à la croissance de ce sport dans la province.

En somme, la popularité croissante du soccer au Québec est le résultat d’une combinaison de succès internationaux, de programmes de développement local et de soutien institutionnel, ainsi que de la diversité culturelle de la province.

Qui plus est, le soccer est beaucoup moins dispendieux à pratiquer que le hockey, par exemple, notamment en raison des équipements nécessaires à la pratique du sport national des Québécois. Selon les données datant de 2022, plus de 150 000 jeunes athlètes pratiquent le soccer au Québec. Le soccer est d’ailleurs considéré comme étant le sport le plus pratiqué au monde.