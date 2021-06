Vallières en version intimiste

Vincent Vallières a choisi le prétexte de son dernier album pour présenter un pan plus personnel de sa vie en spectacle. Et comme il sera seul sur scène avec guitare et piano, l’auteur-compositeur-interprète est d’avis que l’occasion s’y prête parfaitement.

« J’ai toujours beaucoup raconté dans mes spectacles, mais là, le contexte des chansons m’amène vraiment à me confier un peu plus sur ma vie personnelle. La formule intimiste ouvre aussi à ce genre de confidences », souligne-t-il.

« Il faut être prudent quand on ramène d’anciennes chansons. Pour moi, c’est important qu’il y ait un fil conducteur qui se tient dans le spectacle et que le propos de mes anciens succès colle à ça », indique-t-il.

Il ne s’inquiète pas non plus de la connexion qui l’attend avec le public, malgré que celui-ci sera assurément masqué. « Les gens ont tellement hâte de se rassembler et d’entendre de la musique “live”. Même si l’expérience n’est pas “parfaite”, je crois qu’ils savent à quoi s’attendre et qu’ils vont s’en accommoder. »