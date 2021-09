Vernissage de l’exposition Mycélium

Le jeudi 9 septembre avait lieu le vernissage de l’exposition « Mycelium » au Musée de l’agriculture et de l’alimentation à La Pocatière.

Nathalie Le Coz en a assuré la scénarisation et la scénographie avec la collaboration d’André Laplante, graphiste, et de Marc Dubuc, concepteur et monteur.

S’inscrivant dans les activités du Mois du champignon au Kamouraska, cette exposition se veut ambassadrice de la volonté kamouraskoise de développer le mycotourisme dans la région.

Qu’il soit hallucinogène ou qu’il serve à décontaminer les sols, le champignon a une foule de facettes que l’on peut découvrir au cours de cette exposition.

Source : MQAA