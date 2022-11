Victoire de Saint-Jean-Port-Joli en fusillade

Les Éperviers de Saint-Charles ont subi un deuxième revers en temps supplémentaire cette saison, s’inclinant 3-2 en fusillade devant le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli lors d’un match présenté devant 166 spectateurs à l’aréna de Saint-Charles.

Jessy Croteau a inscrit le seul filet de la période initiale à 19:22, ce qui a permis aux Éperviers de retraiter au vestiaire avec une avance de 1-0. Les joueurs du Pavage Jirico ont renversé la vapeur en deuxième avec deux filets sans réplique, soit ceux de Frédérick Dionne à 8:13 en avantage numérique, et de Marc-Antoine Goulet, son sixième de la saison, sur le coup de la neuvième minute.

Markorel Caron a créé l’égalité 2-2 à 3:27 en début de troisième, et la marque est restée la même jusqu’à la fin du temps réglementaire. La prolongation n’ayant pas permis de déterminer un vainqueur, les deux équipes se sont affrontées lors de tirs de barrage et c’est un filet de Marc-Antoine Goulet qui a fait la différence, les joueurs des Éperviers n’ayant pas réussi à tromper la vigilance du gardien Félix-Antoine Leblond.

Désormais, le Giovannina de Sainte-Marie et les Éperviers de Saint-Charles se partagent la tête du classement général avec 12 points après sept semaines d’activités. Avec ses deux victoires de la fin de semaine, le Décor Mercier de Montmagny crée une triple égalité au 3e rang du circuit avec huit points en 7 matchs, à égalité avec Saint-Jean-Port-Joli et Lotbinière. Saint-Damien (6 points), Saint-Joseph (4 points) et Saint-Prosper (2 points) ferment la marche.

Avec six points en deux matchs, Louis-David Bourgault de Montmagny prend la tête des pointeurs du circuit Drouin avec 15 points, deux de mieux que trois joueurs à égalité avec 13, soit Joey Beaudoin (Lotbinière), Marc-Antoine Goulet (Saint-Jean-Port-Joli) et Olivier Lafontaine (Saint-Joseph).

Source : LHCS Côte-du-Sud