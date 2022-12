Victoires de Saint-Pascal et Saint-Jean-Port-Joli 

Dans le Circuit sénior KRTB à Saint-Pascal, Raphaël Santerre a marqué un but à 27 secondes du début de la première et de la deuxième période, pour donner une avance de 2 à 0 à son équipe. Après s’être échangés des buts, le pointage était de 3 à 1 après la deuxième période.

L’Impérial est sorti fort en troisième avec deux buts dans les deux premières minutes pour créer l’égalité. Zachary Dionne est ensuite venu donner l’avance aux locaux en milieu de période. Avec deux minutes à faire, Samuel Drapeau a créé l’égalité pour forcer la tenue d’une prolongation. Après une période supplémentaire spectaculaire où 20 lancers ont été décochés, aucun but n’a été marqué et l’Impérial l’a finalement remporté en fusillade dans un match qui avait l’apparence des séries. Les deux gardiens ont été excellents, mais Nathan Pelletier a une fois de plus permis à son équipe de gagner avec 57 arrêts.

LHCS

Dans la ligue de hockey Côte-du-Sud, lors d’une partie présentée au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, des poussées de deux buts en première et troisième période ont permis au Pavage Jirico de prendre la mesure des Éperviers de Saint-Charles par la marque de 4-1. Après que Carl Bernier-Gagné ait donné les devants aux locaux lors d’un avantage numérique à 10:52 en première, Frédérick Dionne a doublé cette avance alors qu’il ne restait que 100 secondes à jouer dans l’engagement.

Tristan Lapierre a inscrit les Éperviers au pointage avec son quatrième de la saison à 9:10 en deuxième, mais le Pavage Jirico a concrétisé sa victoire avec deux autres buts en troisième, soit ceux de Marc-Antoine Goulet à 10 h 19 et de Nicolas Lamarre, son 13e de la saison, alors qu’il ne restait que 20 secondes à jouer au match.

Sources : Circuit Séniort KRTB et Ligue de hockey Côte-du-Sud