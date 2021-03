En collaboration avec la Croix Rouge Canadienne, l’Association québécoise de défense de droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) a, depuis quelques mois, mis en place le projet Aînés Branchés. Il s’agit d’une initiative visant à prémunir les personnes âgées contre l’isolement, et à favoriser leur autonomie. De plus, Aînés Branchés permet à l’organisme de poursuivre ses activités en défense de droits par des rencontres virtuelles et par le prêt d’appareils électroniques.

La concrétisation de cette idée novatrice dans la région a rapidement produit des résultats tangibles. Plusieurs réussites ont été accomplies par l’organisme en défense de droits. De nombreux membres ont bénéficié de formations sur tablettes électroniques pour acquérir des connaissances sur un nouvel outil. Chaque semaine, des cafés-rencontres aux thèmes variés sont organisés afin de diminuer l’impact de la solitude engendrée par la pandémie. Chaque jeudi matin, c’est approximativement 10 personnes qui se connectent sur la plateforme Zoom pour discuter.

L’Association souhaite augmenter ce nombre et connecter plus d’aînés pour leur permettre de faire de nouvelles rencontres. Au cours de cette activité, des discussions sur des sujets relatifs à la défense de droits sont mises de l’avant afin de former les participants dans une ambiance agréable empreinte d’ouverture d’esprit et de respect. Des intervenants de la région se joignent parfois à eux pour enrichir les échanges et faire connaître les services offerts dans plusieurs organismes communautaires.

« Les cafés-rencontres sont des moments stimulants et intéressants. Ils me permettent de discuter avec d’autres aînés de la région, en plus d’apprendre de nouvelles choses », affirme Mme Simone Lacroix, membre de l’AQDR de Montmagny-L’Islet.

Pour rejoindre les cafés-rencontres ou obtenir des informations sur le projet Aînés branchés, n’hésitez pas à contacter L’AQDR Montmagny-L’Islet, par téléphone au 418 247-0033 ou par courriel à aqdrlislet@globetrotter.net.