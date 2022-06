Dans le cadre de la toute nouvelle exposition Écolo, la récupération au fil du temps, le Musée de la mémoire vivante propose une activité familiale des plus créatives et écolo.

Guidé par le sculpteur Michel Saulnier et Joannie Lévesque, il sera possible de réaliser des animaux avec des petites boîtes de carton récupérées. Michel Saulnier a créé des œuvres exceptionnelles en utilisant ce médium, dont le béluga exposé à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli et un ours polaire qui se trouve au Cégep de La Pocatière.

L’activité, qui est gratuite, aura lieu le dimanche 3 juillet et débutera à 11 h. Les participants pourront pique-niquer sur le site du Musée (vous devez apporter votre goûter — aucune nourriture n’est vendue au Musée).

« Nous vous invitons à ramasser dès maintenant des petites boîtes de carton (emballage de biscuits, de pâte à dents, etc.) qui pourront être utilisées pour la création des œuvres. Si vous le désirez, votre œuvre pourra être présentée dans l’exposition Écolo ou vous pourrez la rapporter chez vous », précise-t-on.