La Société nationale de l’Est du Québec (SNEQ) et le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) présentent la thématique 2023 de la Fête nationale du Québec : « Entrez dans la danse ». Cette année, les Québécois sont invités à venir danser au Bas-Saint-Laurent sur des rythmes effrénés les 23 et 24 juin prochains.

Pour cette 189e édition, entrez dans la danse à pieds joints et célébrons ensemble la ronde de chez nous. « Un grand nombre de comités et de bénévoles de partout sur le territoire sont à pied d’œuvre pour préparer des événements rassembleurs. Toute la population est invitée à venir danser et festoyer fièrement sur l’un des nombreux sites de fêtes au Bas-Saint-Laurent. Restez à l’affût, nous annoncerons de bonnes nouvelles dans les prochaines semaines.

Pour tout savoir, consultez les sites : www.fetenationale.quebec, www.sneq.quebec et notre page Facebook SNEQ1970 », indique Djanick Michaud, coordonnateur.

Source : Société nationale de l’Est du Québec (SNEQ)