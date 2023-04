Nathalie Bellemare est la nouvelle directrice générale du Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent

Christiane Roy, présidente du Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent, annonce que Nathalie Bellemare devient la nouvelle directrice générale du Centre régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) du Bas-Saint-Laurent. Mme Bellemare est entrée en fonction le 1er avril au centre administratif de la rue Saint-Pierre à Rivière-du-Loup.

Ayant œuvré plusieurs années en gestion de projets dans le secteur privé, Mme Bellemare se distingue par son savoir-être et ses qualités de rassembleuse vouée au service de l’humain. Durant sa carrière, elle a aussi démontré de grandes capacités créatives en matière de développement et de valorisation de nouveaux produits et services.

Elle assume donc la relève de Jacques Côté, qui accède à la retraite. Parmi ses dossiers prioritaires, elle envisage le développement à plus grande échelle de l’activité « Livre en fête », la mise en œuvre de nouvelles ressources numériques, la croissance des services et la bonification des alliances au sein du milieu culturel.

Financé par le ministère québécois de la Culture et des Communications ainsi que par des contributions des municipalités contractantes, le CRSBP a pour mission de favoriser l’établissement, le maintien et le développement de bibliothèques publiques dans l’ensemble du Bas-Saint-Laurent. Il est aussi responsable de soutenir l’animation et le fonctionnement des 98 bibliothèques qui lui sont affiliées.

Deux centres de services desservent le Réseau, à Rivière-du-Loup et à Sainte-Angèle-de-Mérici. Acteur majeur de l’implication dans la vie culturelle, le Réseau a contribué à faire lire près de huit millions de livres aux adeptes de la région depuis le début des années 1980. Les personnes membres du Réseau bénéficient également d’un service de demande de livres spécifiques à l’échelle nationale.

Source : Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent