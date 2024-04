104 athlètes au championnat de badminton du CSSCS

Le championnat de badminton du Centre de services scolaire de Côte-du-Sud a eu lieu le 16 mars dernier du côté de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault à Montmagny. Toutes les écoles secondaires de la Côte-du-Sud étaient représentées lors de cette journée regroupant 104 athlètes.

Voici les résultats des écoles qui ont récolté les bannières. Benjamin féminin, École secondaire de Saint-Damien. Benjamin masculin, École secondaire de Saint-Paul. Cadet féminin, École secondaire de Saint-Damien. Cadet masculin, École secondaire Louis-Jaques-Casault. Juvénile féminin, École secondaire de Saint-Paul. Enfin, Juvénile masculin, École secondaire Louis-Jaques-Casault.

Catégories individuelles

Benjamin féminin simple, Alexanne Turcotte (Saint-Damien) et Benjamin féminin double, Léa Caron et Marianne Beaumont (LJC). Benjamin masculin simple, Raphaël Bisson (ESSP) et Benjamin masculin double, Charles Asselin et Jayson-Anthony Bilodeau (ESSP). Quant à la catégorie Benjamin mixte, Tristan Poulin et Maïthé Gonthier (ESSP) ont remporté les honneurs.

Catégorie Cadet féminin simple, Maëlle Barge (ESSD) et Cadet féminin double : Florence Gauvin et Eugénie de La Durantaye (LJC). Cadet masculin simple : Adam Jomphe (ESSD) et Cadet masculin double, Mickael Gagnon et Benjamin Talon (LJC).

Cadet mixte : Catherine Beaumont et Étienne Pelletier (LJC), Juvénile féminin simple : Oxana Pelletier (ESLR). Juvénile féminin double : Mérédith Morency et Léonie Gauthier (ESSP). Juvénile masculin simple, Julien Noël (ESSC) et Juvénile masculin double, Thomas Nadeau et Charles Théberge (LJC). Juvénile mixte : Camille Boivin et Justin Asselin (ESSP).

Soulignons que trente-neuf athlètes iront représenter le Centre de services aux régionaux du RSEQ qui se tiendront le 6 avril du côté du Juvénat Notre-Dame pour les catégories Cadet et Juvénile, et de l’École secondaire Marcelle-Mallet pour la catégorie Benjamin.