Félicitations Liliane Bérubé (feu Louis-Philippe Hudon), qui a entamé sa 107ᵉ année le 25 février 2025! Entourée de l’affection de ses cinq enfants, elle continue d’inspirer par sa sagesse et sa résilience.

Votre famille et l’équipe du Placoteux vous souhaite encore de belles années remplies de bonheur et de moments précieux avec vos proches qui vous aiment et est fière de vous! Bravo !